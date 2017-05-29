Соцсети: убитый на острове под Казанью парень был братом изнасилованной Даши Максимовой

По подозрению в совершении преступления накануне был задержан двоюродный брат убитого

Стали известны подробности смерти 30-летнего парня на острове Дружный на Волге под Казанью, выяснилось, что убитый был братом 17-летней Дарьи Максимовой, которую изнасиловали и убили в августе 2011 года, об этом сообщили знакомые жертвы в соцсетях.

- Для родителей двойное горе... Сначала дочь, потом сын, - написала одна из знакомых погибшего казанца.

Убитые парень и девушка находились в друзьях друг у друга на их личных страницах "ВКонтакте".

Убийство Даши Максимовой произошло 19 августа 2011 года. 17-летняя Даша Максимова была изнасилована и убита на Глубоком озере. Оперативники проверили более семидесяти человек на причастность к преступлению, но все подозреваемые, в конечном итоге, были отпущены. Следствие до сих продолжается.

Убийство 30-летнего Ильи Максимова случилось около 22:00 28 мая - ему нанесли ему два удара ножом в спину, от полученных травм он скончался на берегу реки Волга около поселка Октябрьский.

- По подозрению в совершении преступления накануне был задержан 27-летний двоюродный брат убитого Роман Ш., предварительно, убийство случилось в ходе ссоры, - рассказал сегодня ProKazan.ru источник.

Следственный комитет возбудил дело по статье "Убийство", выясняются все обстоятельства.

Подозреваемый в убийстве