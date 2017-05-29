СМИ: неплательщиков алиментов могут начать привлекать к уголовной ответственности

Государственная Дума РФ в начале июня рассмотрит законопроект, согласно которому судебным приставам могут разрешить задерживать и доставлять неплательщиков алиментов в суд без участия полиции. Об этом пишут «Известия».

Сообщается, что поправки в законопроект внесли глава комитета по госстроительству Госдумы Павел Крашенинников и бывший глава УФССП по Башкортостану, депутат Зариф Байгускаров из «Единой России».

Отмечается, что, если депутаты поддержат инициативу, то неплательщиков станет легче привлекать к уголовной ответственности. Неплательщикам грозит лишение свободы вплоть до одного года. Сейчас такие санкции грозят тем, кто уже привлекался к административной ответственности.