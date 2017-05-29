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На техническое перевооружение Порохового завода в Казани потратят 34 млн рублей

На техническое перевооружение Порохового завода в Казани потратят 34 млн рублей
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Фото: wikipedia.org
Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок накануне

На реконструкцию и техническое перевооружение Порохового завода в Казани потратят более 34 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок накануне.

Сообщается, что заказчиком выступил ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод». Средства на техническое перевооружение завода будут выделены из федерального бюджета.

Так, согласно документации, торги пройдут в форме закрытого аукциона. Заявки на участие принимаются до 29 июня. Сам аукцион состоится 5 июля текущего года.

Кстати, тендер на техническое перевооружение завода появился сразу после публикации доклада приволжского управления Ростехнадзора, в котором было сказано, что оборудование на Пороховом заводе изношено на 90%.  В докладе было отмечено, что не прошли экспертизу промышленной безопасности после окончания расчётного срока эксплуатации 156 насосов. На заводе используются 127 зданий и строений, которые полностью отработали расчетный срок эксплуатации. Начиная с 2013 года на территории завода были проведены 22 проверки, по итогам которых было обнаружено 841 нарушение.

 

Люция Кашапова, 30.05.2017, 08:16
Тэги: Производство
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Комментарии

Нечто30 мая 2017, 08:31
А что как скромно, я думал миллиарды нужны
0
2
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Артур30 мая 2017, 08:41
Это они забор решили покрасить что ли?
0
0
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Бгг30 мая 2017, 08:42
Ложись! Сейчас начнется. Вчера все ныли, что никто модернизацию проводить не будет. Сейчас все про попил начнут ныть. Вот и пойми потом этих людей, чего они хотят
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Горожанин30 мая 2017, 08:45
В ответ на комментарий пользователя
А что как скромно, я думал миллиарды нужны
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Так это коттедж генерального решили отремонтировать:)
Поэтому так мало
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