На техническое перевооружение Порохового завода в Казани потратят 34 млн рублей

Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок накануне

На реконструкцию и техническое перевооружение Порохового завода в Казани потратят более 34 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок накануне.

Сообщается, что заказчиком выступил ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод». Средства на техническое перевооружение завода будут выделены из федерального бюджета.

Так, согласно документации, торги пройдут в форме закрытого аукциона. Заявки на участие принимаются до 29 июня. Сам аукцион состоится 5 июля текущего года.

Кстати, тендер на техническое перевооружение завода появился сразу после публикации доклада приволжского управления Ростехнадзора, в котором было сказано, что оборудование на Пороховом заводе изношено на 90%. В докладе было отмечено, что не прошли экспертизу промышленной безопасности после окончания расчётного срока эксплуатации 156 насосов. На заводе используются 127 зданий и строений, которые полностью отработали расчетный срок эксплуатации. Начиная с 2013 года на территории завода были проведены 22 проверки, по итогам которых было обнаружено 841 нарушение.