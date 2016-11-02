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В Зеленодольске может появиться стоянка для яхт и гостиница на берегу

В Зеленодольске может появиться стоянка для яхт и гостиница на берегу
16+
Фото: Валерий Неплюев
Портал ProKazan.ru узнал подробности амбициозного проекта

В ближайшем будущем в Зеленодольске может появиться новая зона отдыха. Расположится она на берегу Волги неподалеку от Романовского моста. Как выяснил портал ProKazan.ru, здесь планируют построить стоянку для яхт, гостиницу, кафе и, возможно, обустроить новый пляж.

Зеленодольск посетили представители "Ак Барс Холдинга", а также председатель попечительского совета парусной федерации РТ Альберт Каримов. Вместе с гендиректором завода имени Горького Ренатом Мистаховым они обсудили вопрос создания в Зеленодольске стоянки для яхт.

- В планах создать стоянка для круизных и спортивных яхт, - рассказал директор яхт-клуба "Дельфин" Владимир Кириллов. - На соревнованиях всякое случается: двигатель вышел из строя или парус, да и ЧП бывают.

Яхтсмены смогут остановиться в Зеленодольске, чтобы отремонтировать судно, а также отдохнуть в дороге. Для этого на берегу планируют построить гостиницу, а также кафе или ресторан.

Причем воспользоваться новой загородной зоной смогут и обычные горожане.

- Если они тут еще сделают полоску пляжа, тогда в летнее время тут отбоя не будет, - уверен Владимир Кириллов.

Сроки строительства пока неизвестны, но в том, что проект будет реализован в "Дельфине" не сомневаются.

- Генеральный директор - человек слова, - добавил руководитель яхт-клуба. - Если сказал - сделает.

Рамиль Бикмуллин, 29.05.2017, 18:01
Тэги: Зеленодольск
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Комментарии

Горожанин29 мая 2017, 18:07
Бояри для себя любимых стараются...
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Горожане29 мая 2017, 18:23
Действительно, приличных яхт-клубов в Казани не хватает!
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