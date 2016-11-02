Складскую зону у Речпорта могут перевести в Свияжск

На публичных слушаниях предприниматели в первый раз услышали о том, что их переводят в Зеленодольский район

Сегодня в здании управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани состоялись публичные слушания по застройке двух участков на улице Портовой. Коммунально-складскую зону планируют перевести в жилую. Однако никакой информации, как будет выглядеть улица после застройки так и не было предоставлено. Более или менее понятно лишь то, что будут построены жилые дома высотой от 6 до 20 этажей. Неизвестно даже то, сколько их будет. Проектировщики обещают утвердить концепцию к концу августа.

Как стало известно, с территории полностью исчезнут гаражи, склады и грузовые перевозки. Все собственники земельных участков будут переселены с данной территории. Предварительно, в Свияжск.

- Мы знали, что-то такое обсуждали, но нас никто не уведомил. Что нам делать?, - удивляется предприниматель Лили​я. - Сейчас нам бы построить новое здание, но какой смысл, если нас всех оттуда попросят? Понятно, что мы ни с какими планами туда не вписываемся. Но какой Свияжск, нашим работникам что теперь, менять место жительства?