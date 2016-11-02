Музыкальная группа из Казани может представить Россию на «Детском Евровидении-2017»

Четыре школьницы из Казани - участницы группы «ПапаЙЯ» прошли в финал национального отборочного тура «Детского Евровидения-2017». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Сообщается, что финал конкурса пройдет 3 июня в международном детском лагере «Артек» в Крыму. Девочки выступят с авторской песней «Выше».

- Полина Кузина (9 лет), Александра Городецкая (12 лет), Яна Лавренова (13 лет) и Анастасия Райхель (12 лет) занимаются в Академии поп-музыки Игоря Крутого. В этом году девочки приняли участие в «Детской Новой волне» и прошли в полуфинал, - говорится в сообщении.

К «Евровидению» девочки готовились несколько месяцев. По условиям конкурса они исполнят песню на русском языке.

Отметим, что всего в конкурсе выступят 16 юных участников из разных регионов России. Победитель представит Россию в финале конкурса, который состоится в ноябре в Грузии. Российский участник конкурса будет выбран по совокупности голосов зрителей и авторитетного жюри.