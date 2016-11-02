МЧС проверило все официальные пляжи Казани: проверку прошли только два

Сегодня сотрудник МЧС проверили последний официальный пляж Казани "Нижнее Заречье", они разрешили на нем купаться, об этом сообщает официальный портал мэрии города.
Прибывшим на пляж проверяющим показали спасательное оборудование: лодки, спасательные круги, жилеты, ласты, медицинские аптечки, рупор и другое. Медпункт на пляже оснащен необходимыми препаратами, имеется свидетельство о водолазном обследовании территории. Спасатели будут дежурить в две смены с 9:00 до 20:00, начиная с 1 июня. В зависимости от погодных условий их число может увеличиться до 5-7 человек.
- Имеется необходимое спасательное оборудование, пляж соответствует своим требованиям, обеспечение безопасности организовано, - заявил по итогам проверки руководитель казанского отделения Центра ГИМС МЧС РФ по РТ Марат Ганеев.
Всего к 1 июня, когда в Казани официально откроется купальный сезон, планируется открыть четыре пляжа: "Локомотив", "Озеро Глубокое", "Нижнее Заречье" и "Озеро Комсомольское". Помимо пляжа "Нижнее Заречье" пока что проверку прошел пляж у озера Комсомольское.