В Подмосковье планируют построить татарский поселок с татарской школой, клубом и садиком. Об этом рассказал руководитель татарских общественников в Москве Рустам Ямалеев.

Так, по его словам, молодые татары, которые живут в Москве, Подмосковье смогут создать тут семьи, вырастить детей в исламском духе.

- Человек должен быть духовно богатым, а для этого необходимо исламское воспитание, - считает Ямалеев.

На данный момент большое развитие идет в Домодедово, проводятся Сабантуи.

- В каждом городе должен работать культурный центр на примере города Бутово. Там и язык изучают, и учат основам ислама, - добавил он, передает sntat.ru.