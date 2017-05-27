В Татарстане начнут разводить элитную рыбу. Об этом сообщил директор технопарка «Идея» Сергей Юшко.

- Сейчас технопарк «Идея» вместе с инвесторами разрабатывают проекты закрытых комплексов по выращиванию лосося, форели и других сортов рыбы на территории Татарстана, - сказал Юшко.

Так, по его словам, предполагаемые объемы выращиваемой рыбы составят 22 тыс. тонн в год. Однако для этого придется подождать, поскольку в закрытых комплексах рыба растет как минимум год до состояния, когда ее можно употреблять в пищу.

- Говорят, что в Татарстане нет культуры употребления рыбы, это связывается с определенным национальным фактором. Глупости это все! Просто нет рыбы хорошей, - добавил директор технопарка, передает "Татар-информ".