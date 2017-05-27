СМИ: глава Минкомсвязи РФ Никифоров оказался владельцем нескольких доменов Иннополиса

Главе Минкомсвязи РФ Николаю Никифорову принадлежат 30 доменов, в том числе — сайты с названием города Иннополиса в Татарстане. Об этом сообщает РБК.

По словам Никифорова, он, таким образом, защищает адреса от киберсквоттеров (тех, кто регистрирует на себя доменные имена с целью их дальнейшей перепродажи — прим.ред).

Сообщается, что в 2015 году на почту nn@tatar.ru были зарегистрированы 10 сайтов с именем innopolis на различных доменах: innopolis.capital, innopolis.fitness, innopolis.golf, innopolis.pub и даже innopolis.villas. Отметим, что эти сайты в настоящее время не работают. На каждом сайте в качестве собственника указано имя: Nikolay Nikiforov.

- К примеру, сайт innopolis.su был сначала записан на почту Никифорова на домене государственных органов власти Tatar.ru, а потом переведен на его личный e-mail на «Яндексе», - говорится в сообщении.

Как пояснил сам министр, еще до перехода на госслужбу ему приходилось выкупать домены у киберсквоттеров.

- С тех пор осталась привычка: если кто-то из коллег обсуждает какой-то проект, я часто сразу регистрирую им адреса, а потом просто передаю их, - отметил он.

Так, в 2016 году Николай Никифоров записал на себя 9 сайтов с именем hightech на таких доменах, как express, exchange, press и др. (все они также не работают). Это вариации с адресом портала об информационных технологиях Hightech.fm, учредителем которого является дочерняя структура мэрии Иннополиса — АНО «Иннополис медиа».

​Справка



Николай Никифоров родился 24 июня 1982 в Казани. В 2004 году окончил экономический факультет Казанского государственного университета. С 21 мая 2012 года назначен министром связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.