Казанскую певицу МакSим срочно госпитализировали в Турции

Казанскую певицу МакSим во время отдыха в Турции срочно госпитализировали. Об этом пишет «СтарХит».

Сообщается, что певица почувствовала резкую боль в области живота и была вынужденно обратиться за помощью в больницу.

- Марина (настоящее имя певицы — прим.ред) почувствовала резкую боль в животе, таблетки не помогли. Мы вызвали врача, который поставил диагноз - острый гастрит, - сообщили в окружении певицы.

В настоящее время МакSим чувствует себя лучше, она находится в Москве. Но из-за недомогания певице пришлось отменить концерты, в том числе выступление на популярной музыкальной премии.