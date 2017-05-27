Уволенным работникам Татфондбанка, Интехбанка и Татагропромбанка предложили идти в ТЦ

Численность увольняемых сотрудников Татфондбанка составит 1162 человек на 30 июня, Интехбанка — 443 человек на 26 июня, а Татагропромбанка — 101 человек на 9-13 июля

В Казани в ближайшие недели потеряют работу свыше 1700 сотрудников потерявших лицензии Татфондбанка, Интехбанка и Татагропромбанка, им предложили найти работу в открывающихся торговых центрах, об этом рассказал сегодня директор Центра занятости населения города Марат Хайруллин в ходе делового понедельника.

Численность увольняемых сотрудников Татфондбанка составит 1162 человек на 30 июня, Интехбанка — 443 человек на 26 июня, а Татагропромбанка — 101 человек на 9-13 июля.

По словам Хайруллина, не все работники лишенных лицензии банков смогут найти работу по специальности.

- Сейчас открывается много торговых центров, если он (бывший сотрудник банка – прим. ред), кассир, операционист, также может стать кассиром и в торговом центре, поэтому открытие торговых центров они поглощают, проблем пока нет. Прошли те времена, когда был всплеск большой, сейчас такого нет, — Марат Хайруллин.

На сегодняшний день в Казани 4583 официально безработных, в базе данных Центра занятости имеются 15 тысяч вакансий.

Напомним, около месяца назад глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова прокомментировала увольнение сотрудников банков, по ее словам, ухудшения ситуации на рынке труда не ожидается, так как все уволенные - "это достаточно высококвалифицированные специалисты и они все сосредоточены в основном в крупных промышленных городах, в крупных центрах", где достаточное количество предложений на рынке труда.

Напомним, 3 марта ЦБ отозвал лицензии у трех татарстанских банков - Татфондбанка, "ИнтехБанка" и "Анкор банка".