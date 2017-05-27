Сегодня в Казани ожидается дождь и 11 градусов тепла

Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, ветер юго-западный умеренный, местами порывами до 18 м/с. Как сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура воздуха днем составит 9-11 градусов тепла.

Кстати, во вторник в Татарстане будет уже немного теплее - столбики термометров поднимутся до 13-18 градусов.