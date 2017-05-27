Блог редакции: почему закон о запрете писать про суициды не поможет

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Сегодня главный по рубрике «Блоги» - новостной корреспондент портала ProKazan.ru Наиль Вильданов

В последние недели в российской политике вновь активизировалась тема о запрете освещения суицидов в СМИ, как считают депутаты в Государственной Думе, принятие таких законов поможет снизить высокое количество самоубийств в нашей стране (15.4 на 100 тысяч населения по данным на 2016 год). Почему, по моему мнению, эти законы не помогут?

Что за законы

Для начала остановлюсь немного подробнее на законопроектах, которые или приняли, или собираются принять депутаты Госдумы.

В начале мая депутаты Госсовета Удмуртии внесли в Госдуму законопроект, согласно которому статью о недопустимости злоупотребления СМИ предлагается дополнить нормой, запрещающей распространение в прессе и блогах информации "о способах совершения самоубийства, условиях и обстоятельствах совершенного самоубийства, а также прямых или косвенных призывов к совершению самоубийства, то есть, фактически, полностью запретить писать о суцидах. Этот закон все еще рассматривается, чего не скажешь о другом законе.

В пятницу, 26 мая, депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон о "группах смерти", согласно которому, в Уголовном кодексе появятся три новых статьи: о склонении к самоубийству или помощи в самоубийстве; об организации склонения к самоубийству; о вовлечении несовершеннолетних в деятельность, которая угрожает их жизни.

Одна из целей этого закона - снизить количество суицидов среди подростков, которые, якобы, совершают самоубийства из-за игры "Синий кит" в соцсетях. Администраторов сообществ, где подростков будут склонять или уговаривать совершать самоубийства, смогут осудить на срок до 6 лет колонии.

Первый закон

Первый законопроект плох своей "страусиной" позицией - если не писать о проблемах, то их и не будет. Нет, это не так. Проблема суицидов в любом случае останется, просто она выпадет из общественного обсуждения. Самоубийства будут происходить, однако будут знать о них лишь небольшое число людей.

К примеру, сейчас в Татарстане и в Казани суициды происходят каждый день. У нас на портале новости о таких смертях появляются далеко не так часто, как они происходят в реальности. Очень часто люди погибают из-за жизненных проблем, из-за отсутствия перспектив или болезней, о чем они пишут в посмертных записках. И там, к слову, ни разу за последние месяцы не называлась игра "синий кит" в качестве причины.

Далее. Подростки на самом деле очень редко умирают из-за суицидов. О каждом таком случае можно прочитать на ProKazan.ru, потому как это действительно происходит очень редко. Подавляющее число самоубийц - это мужчины в возрасте от 30 до 50 лет, реже - женщины в таком возрасте. Вряд ли эти люди покончили с собой, так как прочитали об этом в Интернете или в СМИ. Возможные причины их поступков я называл чуть выше.

И бороться нужно не с освещением самоубийств, а с проблемами, из-за которых они происходят. Может ли абсолютно довольный и счастливый своей жизнью человек покончить с собой? Возможно, но процент этого очень низкий. Все-таки суициды происходят в депрессивном состоянии, когда человек не видит, как может решить свои проблемы.

Второй закон

Второй закон, уже принятый депутатами, плох своей неопределенностью. Все-таки склонение к самоубийству - это довольно расплывчато. Человек может прочитать трагическое сообщение об убийстве в соцсетях, опять же впасть в депрессивное состояние, что может послужить причиной суицида. К сожалению, для наших правоохранительных органов этого теперь будет достаточно, чтобы возбудить уголовное дело.

К тому же, сейчас Роскомнадзор и без новых законов периодически требует изменять новости, где указаны способы самоубийства, так что вносить дополнительные "сущности" в закон, как мне кажется, нет нужды. Опять же, учитывая, что у нас в стране довольно спокойно показывают фильмы, как голливудские, так и российские, где со способами суицида все вполне ok, запрет писать о способах самоубийств немного бессмыслен.

Итого

Конечно, есть вероятность, что эти законы не вступят в силу - первый все еще находится на рассмотрении, а второй еще должны одобрить в Совете Федерации, после чего он должен быть подписан президентом. Учитывая отношение Владимира Путина к "самоубийствам при помощи Интернета", второй закон, скорее всего, он подпишет.

И в случае дальнейшего ужесточения законодательства скоро нам, видимо, придется жить в стране, где самоубийства станут тем, чего нельзя называть.