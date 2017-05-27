Синоптики Татарстана предупредили о заморозках до -4 градусов

Такая температура воздуха ожидается сегодня в ночные и завтра в утренние часы

Гидрометцентр республики Татарстан предупредил жителей о том, что завтра, 29 мая, в ночные и утренние часы местами в воздухе и на почве ожидаются заморозки до -4 градусов.

Отметим, что по информации Гидрометцентра России, в понедельник днем воздух прогреется всего до 12 градусов тепла, зато во вторник ожидается потепление - столбики термометров поднимутся до 17 градусов тепла.