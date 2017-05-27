В РТ задержали мужчину, который убил 22-летнюю девушку, раздев ее и и завернув в пакет

Тело Дианы З. с многочисленными ножевыми ранами нашли рыбаки в водохранилище

В Заинске задержали 30-летнего мужчину, который подозревается в том, что 4 мая убил 22-летнюю Диану З, раздев ее, завернув в пакет и выбросив в водохранилище.

Напомним, девушку с многочисленными ножевыми ранами нашли рыбаки. Предположительно, тело пролежало в воде не менее недели.

Кстати, на следующий день после обнаружения трупа подруга девушки рассказывала, что Диана уже попадала в сводки новостей. В 2014 году в Казани на улице Волгоградская ее нашли около мусорных контейнеров без сознания.

- В один из дней в мае 2014 года она пошла на квартиру к каким-то парням, там ее напоили, изнасиловали и выбросили на помойку, завернув в ковер, где ее без сознания затем нашли прохожие. После этого, видимо, она не смогла угомониться и с кем-то опять связалась, - рассказала ProKazan.ru подруга.

По словам девушки, Диана приехала в Татарстан несколько лет назад из Октябрьского (Башкортостан), семья у нее была неблагополучная, мать и отец умерли, у нее осталась только бабушка.

- На протяжении многих лет она особо нигде не работала, жила в разных городах - Нижнекамске, Челнах, Уфе и других. Постоянно с кем-то встречалась, гуляла, пила алкоголь и употребляла наркотики, могла с абсолютно незнакомым человеком уехать в другой город. Около месяца назад пошли слухи, что она пропала, но тогда выяснилось, что с ней все нормально, она жила в Челнах и вот, после этого, она опять пропала, но теперь ее нашли мертвой, - отметила девушка