За три месяца в Татарстане произошло 40 кибератак на финансовые организации

Порядка 40 кибератак было зафиксировано в Республике Татарстан на предприятия, работающие в кредитно-финансовой сфере за последний квартал. Об этом сообщил накануне на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) руководитель Центра информационной безопасности АНО ВО "Университет Иннополис" Сергей Петренко.

- За последний квартал было зафиксирован 40 крупных инцидентов в области кредитной финансовой сферы в Республике Татарстан. Что еще раз подтверждает актуальность противодействия компьютерным атакам, - цитирует ТАСС слова Петренко.

Он добавил, что, по данным ГУ МВД по РТ, в республике в 2016 году было заведено порядка 100 уголовных дел, касающихся кибератак. Чтобы обеспечить кибербезопасность, по словам собеседника, университет осуществляет ряд программ по дополнительной подготовке специалистов. В частности, 120 дознователей полиции прослушали недельный спецкурс на данную тему.

- Мы развернули широкую образовательную программу для подготовки специалистов в этой сфере. У нас также обучались сотрудники из правительств Республики Татарстан и Республики Тыва. В ближайшее время планируем обучение сотрудников МЧС, также продолжат работу выездные семинары для сотрудников банков, - уточнил Петренко.