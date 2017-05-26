В Татарстане уволили сельского депутата, не сообщившего о своих доходах

В Апастовском районе Татарстана уволили депутата поселения Тутаевского, который не предоставил сведения о доходах за 2016 год, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Депутат должен был подать в соответствии с законом "О противодействии коррупции" данные о своих и семейных доходах не позднее 30 апреля, чего он не сделал.

За отказ от предоставления данных лицо подлежит увольнению в связи с утратой доверия.

По итогам проверки прокуратура внесла в адрес Совета сельского поселения представление, по результатам рассмотрения которого полномочия депутата прекращены.