Николай Валуев проехался на велосипеде по Альметьевску

Депутат Государственной Думы ФС РФ, чемпион мира по боксу в супертяжелой весовой категории по версии WBA Николай Валуев сегодня в ходе велопарада проехался по Альметьевску на велосипеде, фото он выложил в соцсетях.

- Второй велопробег в Альметьевске. 50 км велодорожек за год. Реальное падение смертности в городе. Неуклонно возрастающий процент занимающихся спортом граждан. Не слова, а дела руководства города, Республики Татарстан и ответственного бизнеса! – написал Валуев.

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Николай Валуев —российский боксёр, который выступал в тяжёлой весовой категории. Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA 2005, 2007, 2009 гг. Чемпион в тяжёлой весовой категории по версии Паназиатской боксёрской ассоциации (2000). Чемпион России в тяжёлом весе среди профессионалов (1999). Депутат Государственной думы от «Единой России».