Минниханов поручил Минстрою РТ докладывать о стройках, отстающих от графика

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Минстрою РТ вести постоянный мониторинг строящихся в республике многоквартирных домов и докладывать о тех объектах, которые отстают от графика. Об этом он заявил сегодня в ходе совещания в кабмине РТ, передает пресс-служба правительства.

На сегодняшний день в Татарстане по программе социальной ипотеки из 145 строящихся домов 62 находятся в высокой степени готовности, 28 — в средней степени, 55 — в низкой степени. В рамках программы арендного жилья запланировано строительство 17 домов, из которых 12 введены в эксплуатацию.

Минниханов поручил докладывать о причинах задержки строительства, количестве задействованных рабочих на стройплощадке и объемах выполненных работ за неделю.