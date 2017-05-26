Глава СКР поручил проверить сообщения о жестоком обращении няни с детьми в Татарстане

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился проверить сообщения СМИ о фактах жестокого обращения нянь с детьми в Татарстане и ряде других регионов России, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, передает ТАСС.

- Сегодня в эфире одного из федеральных телеканалов продемонстрирован фильм-расследование, в котором поднимается проблематика жестокого обращения с детьми, допускаемого нянями в отсутствие родителей. В качестве примеров приводились вопиющие истории, произошедшие в республиках Татарстан и Башкортостан, Москве и Еврейской автономной области, — сообщила она.

В соответствии с данным распоряжением, главы региональных следственных органов проведут проверку на предмет аналогичных случаев в других регионах.