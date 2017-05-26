В Казани сегодня ожидается гроза

В Казани сегодня синоптики прогнозируют дождь, местами грозу. Воздух прогреется до 19-21 градуса тепла. Ветер северо-западный, умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-20 м/с, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В целом по Татарстану синоптики прогнозируют дождь, в большинстве районов – грозу. 27 мая днем в республике локально возможен град, температура воздуха составит днем 18-23 градуса. На востоке Татарстана воздух прогреется до 26 градусов.