В Казани заочно арестовали двух террористов, скрывающихся в Швеции

Вахитовский райсуд Казани заочно арестовал 38-летнего Рустама Ахмедова и 36-летнего Ильнура Аминова, которые сейчас скрываются в Швеции. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным следствия, Ахмедов и Аминов, "будучи гражданами РФ", состоят в подразделении "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" в Швеции, откуда через интернет "систематично и целенаправленно" ведут пропаганду идей этой организации.

Как сказано на сайте райсуда со ссылкой на следствие, оба они из Швеции "ведут воинствующую исламистскую пропаганду, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям, активно вербуют сторонников, целенаправленно работают по внесению раскола в общество РФ".

- То есть, на территории РФ ведут деятельность террористической организации и признают возможность использования террора как формы политической борьбы, нанося ущерб безопасности РФ, — говорится в сообщении.

Напомним, 23 декабря на Ахмедова было возбуждено дело по статье "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".

При этом Рустам Ахмедов был одним из тех, кто в октябре и декабре 2012 года организовал и осуществил в Казани автопробеги с черными и белыми флагами с символикой "Хизб ут-Тахрир". Других участников задержали, а Ахмедов скрылся, его объявили в международный розыск.

Отметим, других участников автопробега осудили от 3 до 6 лет заключения, вердикт был вынесен 2 года назад.