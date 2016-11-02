В Казани осудили мужчину, из-за которого в «Тандеме» эвакуировали 2500 человек

В Казани осудили 33-летнего Михаила Иванова, который 23 февраля сообщил о заложенной в ТРК "Тандем" бомбе, из-за чего эвакуировали 2500 человек. Мужчину признали виновным в заведомо ложном сообщении о теракте, сообщает прокуратура РТ.

Напомним, мужчина позвонил в полицию и сообщил, что в магазине Reserved заложена бомба. Служебная собака не обнаружила никаких взрывоопасных предметов. Из-за ложного сообщения пришлось эвакуировать около 2500 человек. Звонивший был задержан в одном из домов на улице Ямашева, им оказался житель Удмуртии. Оказалось, что у него уже есть непогашенная судимость.

Было возбуждено уголовное дело, свою вину Иванов полностью признал. По ходатайству подсудимого уголовное дело рассматривали в особом порядке.

- С учетом этого суд назначил Иванову наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно, — сообщили в прокуратуре.

Также с мужчины собираются взыскать 14 тыс. рублей в качестве возмещения затрат государства на выезд экстренных служб по ложному вызову.