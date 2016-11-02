В Казани поэтапно закрываются улицы Батурина, Горького и проспект Амирхана

В Казани с 27 мая по 14 июня поэтапно закрываются несколько улиц города. Об этом сообщает пресс-служба Комитета внешнего благоустройства города.

Так, движение будет ограничено на улице Батурина — на участке от улицы Миславского до Ленинской дамбы. Будет закрыта проезжая часть по улице Горького - от улицы Пушкина до улицы Н.Ершова. Также будет закрыта проезжая часть по проспекту Амирхана — от улицы Четаева до моста «Миллениум».

- Закрытие связано с капитальным ремонтом дорог, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани закрываются проезжие части улиц Серова и Низовая.