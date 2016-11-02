СМИ: ОМОН переведут на контрактную основу

Росгвардия переведет ОМОН на контрактный принцип комплектования; первые военнослужащие-контрактники появятся в подразделениях в 2018 году, об этом газете "Известия" рассказал замкомандующего войсками Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.

Как рассказали "Известиям" в командовании Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ), это должно качественно повысить профессиональный уровень омоновцев. Всего руководству предстоит укомплектовать контрактниками не менее 30 тысяч должностей.

- У нас уже действует собственная федеральная программа перевода войск на контрактный принцип комплектования. Мы понимаем, что контрактник — более качественный боец. Он результативнее выполнит поставленную боевую задачу. Поэтому мы считаем, что в этих подразделениях срочников по определению быть не не должно. По согласованию с Генштабом мы поэтапно будем реализовывать этот переход в рамках программы формирования войск Росгвардии до 2030 года, — приводит газета слова Меликова.

Отмечается, что сейчас в подразделениях ОМОН служат офицеры и прапорщики, есть сержанты и старшины, но они проходят службу в хозяйственных подразделениях.