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Завтра в Казани ожидается небольшой дождь +21 градус
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17:54, 26.05.201715
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17:31, 26.05.20175
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17:19, 26.05.201730
В Казани через месяц начнут испытывать дроны, доставляющие наличность из банков
16:59, 26.05.201725
Индусы привезут в Казань ковры-хамелеоны, благовония, чай и знаменитый рис "бисмати"
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16:50, 26.05.201712
В Казани поэтапно закрываются улицы Батурина, Горького и проспект Амирхана
16:40, 26.05.20172
СМИ: ОМОН переведут на контрактную основу
16:30, 26.05.20176
Редкая услуга: что такое ВРТ-диагностика и где в Казани ее делают
В доме на улице Батыршина эвакуировали 200 человек из-за сообщения о бомбе в подвале
16:19, 26.05.20171
Главу ЦИК России возмутили результаты выборов депутатов в Елабуге
15:49, 26.05.201718
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15:47, 26.05.20177
Лучше при Путине или Горбачеве: история санаторного отдыха казанцев
В Казани тело мертвой женщины 3 месяца пролежало под завалами ее дома
15:33, 26.05.20175
В Казани еще один пляж не прошел проверку на готовность к открытию купального сезона
15:01, 26.05.20176
Минниханов сфотографировал кортеж глав правительств СНГ на площади Свободы
14:49, 26.05.201722
В Татарстане снизились доходы жителей, выросла квартплата и уменьшилась безработица
Смертельное ДТП с двумя "Ладами" в Елабуге: один погибший и пятеро раненых
14:39, 26.05.20172
У топ-менеджера татарстанского «Акибанка» украли перстень и часы за 22 млн рублей
13:59, 26.05.201734
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12:08, 26.05.201714
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Сегодня в Казани днем воздух прогреется до +21 градуса

Сегодня в Казани днем воздух прогреется до +21 градуса
16+
Фото: Гидрометцентр РТ

Сегодня, 27 мая, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода, днем дождь, местами гроза. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-20 м/с. Максимальная температура воздуха днем 19-21 гр.тепла. 

Люция Кашапова, 27.05.2017, 07:01
Тэги: Погода
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