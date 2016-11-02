У топ-менеджера татарстанского «Акибанка» украли перстень и часы за 22 млн рублей в Москве. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что мужчину обокрали в гардеробной столичной гостиницы.

- По словам мужчины, в гардеробном помещении гостиницы Ritz-Carlton кто-то похитил из запираемого шкафа золотой перстень с кашмирским сапфиром и золотые наручные часы Patek Philippe, - говорится в сообщении.

Отмечается, что материальный ущерб составил 22 млн рублей. В настоящее время по данному факту полиция проводит проверку.