В Казани решили закрыть сеть магазинов «Продуктовая лавка», открытую сыном Метшина

Всего в городе за последние 2 года были открыты несколько десятков магазинов

В Казани начали закрывать магазины шаговой доступности сети "Продуктовая лавка", которые открыли основательница гипермаркетов "Бахетле" Муслима Латыпова и сын мэра Казани Ильсура Метшина Тагир. Об этом сообщает "Реальное время".

Всего сейчас, если судить по данным сервиса 2GIS, в Казани открыты 36 магазинов этой сети, но по факту некоторые из них уже не работают, к примеру, по адресу Восход, 16 на самом деле находится мини-маркет "Бахетле", в магазине на улице Парижской Коммуны, 25, появилось объявление, где сообщается, что магазин не работает в связи с закрытием всей сети.

Также перестал работать и сайт продуктовой сети.

Закрытие "Продуктовой лавки" подтвердила и сама Муслима Латыпова.

- Да, мы их закрыли, не хотели распыляться, - отметила Латыпова.

По ее словам, сеть испытывала проблемы с площадями, так как часть площадей "были ваминовские". В чем конкретно была проблема площадей она уточнять не стала.

Напомним, первые магазины сети "Продуктовая лавка" появились осенью 2015 года. Читатель портала ProKazan.ru Злобный Аноним побывал после открытия в магазине и рассказал о своем впечатлении. "Какой смысл открывать это чудо торговли рядом с супермаркетом сети "Верный", который даже на фото просматривается своим краснокирпичным оформлением? Единственное, удивили продавцы, более приветливые, чем в других магазинах. Но так ничего и не купил - выпечка сомнительного происхождения, если "катыковскую" и "бахетлевскую" желудок еще терпит, рисковать не стал. А все остальное есть рядом, и дешевле, и выбор больше. Вывод: хорош как круглосуточный магазин, когда все вокруг уже закрыто. Но они работают с 8 до 22", - рассказал читатель.