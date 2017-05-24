Дмитрий Медведев в Казани наградил Рустама Минниханова медалью Столыпина

Награждение состоялось в рамках заседания президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вручил президенту Татарстана Рустаму Минниханову медаль Столыпина П.А. II степени. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

- Награда присуждена Рустаму Минниханову за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны и многолетний добросовестный труд, - говорится в сообщении.