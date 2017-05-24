Сегодня Казанский Кремль будет закрыт для посетителей

Сегодня, 26 мая, вход на территорию Казанского Кремля будет закрыт до 16.00. Об этом сообщается на официальном сайте музея-заповедника.

- В связи с проведением 26 мая в Казанском Кремле международных мероприятий вход на территорию музея-заповедника будет закрыт до 16:00 часов, - говорится в сообщении.

Отмечается, что музей и культурные объекты сегодня будут работать с 16.00 до 20.00.

Напомним, в столице Татарстана с двухдневным визитом находится премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Сегодня под председательством Медведева состоится заседание Совета глав правительств СНГ. В повестке дня — подписание международных договоров. Также в рамках Совета будут рассмотрены вопросы в сфере торговли, инноваций, транспорта.

Также в этот же день Дмитрий Медведев примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. В ходе встречи будет рассмотрен широкий спектр тем, касающихся интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, объединяющего Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.