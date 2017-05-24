На Сибирском тракте столкнулись два трамвая: пострадали пять человек

В Казани сегодня на Сибирском тракте возле Компрессорного завода столкнулись два трамвая, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РТ, ДТП случилось в 15:38.

В столкновении пострадали 5 человек, среди пострадавших детей не было.

- Все пострадавшие в состоянии средней степени тяжести доставлены в городскую клиническую больницу №7, - сообщили в ведомстве.