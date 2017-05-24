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СМИ: российские банки хотят ввести в банкоматах идентификацию по лицу

СМИ: российские банки хотят ввести в банкоматах идентификацию по лицу
16+
Фото: wikimedia.org

Российские банки планируют внедрить в банкоматах идентификацию по лицу, пишет газета "Известия" со ссылкой на представителей крупнейших кредитных организаций.

Благодаря новому способу "узнавания", клиентам не надо будет использовать карту и вводить цифровой пароль, чтобы снять наличные, оплатить услуги или перевести деньги на другие счета.

Как подсчитали эксперты, оснащение одного банкомата обновленной системой распознавания потребует от 500 до 1000 долларов.

Новый способ идентификации планируют использовать Сбербанк, ВТБ, Бинбак и Росбанк.

Н. Вильданов, 25.05.2017, 16:51
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин25 мая 2017, 17:05
А если пчелы покусали и деньги нужны на лекарства?
0
7
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Нечто25 мая 2017, 17:07
:-DА если после съемки в банке ( во время оформления) тебя изуродовало, что с корявой рожей идти перефоткаться? Банкомат не узнает тебя, скажет ты кто? Хрен дам денег
0
2
Согласны с автором?
Горожанин25 мая 2017, 17:14
Все понятно. Все хотят успеть хоть сколько хапнуть. Что то знают о нашем будущем.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин25 мая 2017, 17:15
Но есть плюс, если есть 3D-принтер, можно побыть депутатом.
0
1
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