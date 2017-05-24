СМИ: российские банки хотят ввести в банкоматах идентификацию по лицу

Российские банки планируют внедрить в банкоматах идентификацию по лицу, пишет газета "Известия" со ссылкой на представителей крупнейших кредитных организаций.

Благодаря новому способу "узнавания", клиентам не надо будет использовать карту и вводить цифровой пароль, чтобы снять наличные, оплатить услуги или перевести деньги на другие счета.

Как подсчитали эксперты, оснащение одного банкомата обновленной системой распознавания потребует от 500 до 1000 долларов.

Новый способ идентификации планируют использовать Сбербанк, ВТБ, Бинбак и Росбанк.