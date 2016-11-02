В Челнах задержали женщину, которая оставила младенца у мусорки около больницы

В Набережных Челнах задержали женщину, которая в конце апреля оставила младенца около мусорки неподалеку от Камского детского медицинского центра. Об этом сообщают "Челнинские известия".

Женщине 32 года, она жительница Заинска. У нее также есть двое детей.

Напомним, новорожденную девочку возрастом примерно в 1 месяц нашли вечером 25 апреля, по данному факту СКР возбудил дело по статье "покушение на убийство малолетнего". В ходе расследования выяснилось, что в тот вечер примерно за 20 минут до обнаружения подкидыша в терминал №5 КДМЦ заходила темноволосая женщина. Она держала на руках ребенка, которого попросила осмотреть медиков, так как он плохо себя чувствовал.

Врачи осмотрели ребенка и не обнаружили никаких отклонений, о чем и сообщили женщине. После этого она попыталась занести ребенка в КДМЦ через терминал №8, но его двери были закрыты. Также ее видели в районе Медгородка. Возможно, она искала бэби-бокс, но не смогла его найти, поэтому оставила ребенка около мусорки.

Сейчас выясняются причины, из-за которых женщина оставила ребенка.