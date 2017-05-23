Пасущихся на Закиева коз увезли на «Газеле» сегодня утром

Сегодня утром несколько казанцев забрали коз, которые паслись накануне возле офиса МТС на Закиева. Как рассказал порталу ProKazazan.ru народный корреспондент, за ними приехала "Газель".

- Вчера вечером сотрудники МТС отогнали коз на территорию, чтобы с ними за ночь ничего не случилось, - рассказал читатель. - С утра новая смена охранников отвязала их и выпустила на газон. До 10 утра козы паслись возле офиса. Затем приехали ребята на "Газельке" и забрали их.

Напомним, наш народный корреспондент заметил пасущихся в одиночестве коз накануне рано утром. По словам очевидцев, козы забрели на стоянку офиса, затем их вывели оттуда и привязали к столбу, чтобы они не убежали и не попали под колеса автомобилей.