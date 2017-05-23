СКР о маньяке, убившем 23 пенсионерки в Казани и Поволжье: его еще не поймали

В ведомстве опровергли сообщения о том, что он ранее был пойман в Санкт-Петербурге или других городах России

Сегодня в Следственном комитете РТ в ходе брифинга рассказали о том, как на какой стадии находится ход расследования по делу о маньяке, задушившем 23 пожилых женщины в Казани и других городах Поволжья, в ведомстве опровергли сообщения о том, что он ранее был пойман в Санкт-Петербурге, а также то, что его сняли на видео в Казани на улице Чуйкова.

Серия убийств произошла в 2011-2012 годах, в Казани, в частности, было совершено 8 убийств.

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По словам следователя по расследованию особо важных уголовных дел третьего управления ГСУ СК России Дмитрия Мясникова, убийце, вероятно, 20-35 лет, он, возможно, выпускник ПТУ, которого, возможно, воспитывала бабушка. Следствие также опубликовало след от его обуви, у СКР имеются отпечатки фрагментов руки подозреваемого.

Довольно часто подозреваемый представлялся своим жертвам сотрудником жилищных служб, при этом нападал он на одиноких малообщительных женщин, за которыми, вероятно, следил от магазинов.

- В квартире он забирал деньги и ценные вещи, после убийства он закрывал дверь от квартиры на ключ, который затем выбрасывал. Жертв обнаруживали их родственники спустя достаточно короткое время, - рассказали в ходе брифинга.

В ходе расследования уголовного дела следователи рассматривают версии, что убийца, который совершил последнее убийство в Башкирии в 2012 году, может находиться в заключении, выехать за рубеж или даже умереть.

За информацию, которая поможет поймать убийцу, следователи обещают 3 млн рублей.