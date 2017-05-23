В Казани мужчина, «выигравший» Lexus, лишился 90 тысяч рублей

В Казани 33-летний мужчина, который «выиграл» автомобиль Lexus, лишился 90 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Сообщается, что с заявлением в полицию обратился казанец, который рассказал, что его обманули неизвестные под предлогом выигрыша автомобиля.

- Мужчина получил сообщение от московского абонента, в котором говорилось, что он выиграл автомобиль. Также в сообщении был указан номер телефона, по которому можно было получить дополнительную информацию, - рассказали в МВД.

Так, казанец позвонил по указанному номеру и, выполняя инструкции злоумышленников перечислил на банковскую карту 90 тысяч рублей, чтобы получить «приз». Когда он понял, что его обманули, он обратился в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», личность злоумышленника устанавливается.