В июне татарстанцы будут отдыхать три дня подряд

В июне жители Татарстана будут отдыхать три дня подряд — 10, 11, 12 июня. Это связано с празднованием Дня России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты.

Также в соответствии с законом «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан» в республике нерабочим праздничным днем является, в частности, Ураза-байрам.

- Согласно указу президента Татарстана днем начала проведения праздника Ураза-байрам является 25 июня, - говорится в сообщении.

Таким образом, в текущем году при пятидневной рабочей неделе 10, 11, 12, 24 и 25 июня являются нерабочими днями.