В Казани из торгового центра выставили инвалида, который якобы пугал посетителей

В Казани из торгового центра «Парк Хаус» за двери выставили 20-летнего инвалида, который якобы своим видом пугал посетителей. Об этом пишет «Вечерняя Казань».

На действия охранников торгового центра пожаловалась сестра инвалида, с которой он и пришел в ТЦ.

По словам сестры парня Айсылу Лерон, Бахтияр не разговаривает и умственно отстает в развитии. Поведение его со стороны кажется странным. Но даже будучи под два метра ростом он никого не обидит и никому не причинит зла.

- По умственному развитию он находится на уровне годовалого младенца. Может, побежать ни с того ни с сего, - рассказывает Айсылу.

Девушка также добавила, что охранники торгового центра даже не попытались поговорить с Бахтияром.

- Если бы они пообщались, то они поняли, что так делать нельзя. Он беспомощный и выводить на улицу его нельзя. А если он потерялся бы?, - возмущается сестра.

В свою очередь, администрация торгового центра сожалеет по поводу случившегося.

- Охраннику пожаловались родители, что на детской площадке находится молодой человек, который вел себя подозрительно. Дети испугались его. А вдруг он мог нанести им травмы. В любом случае мы сожалеем о произошедшем недоразумении. Если бы охранник знал, что Бахтияр является инвалидом детства и не опасен для окружающих, то он бы сообщил об этом родителям и, скорее всего, они бы восприняли поведение Бахтияра на детской площадке без испуга, - сообщили в ТЦ «Парк Хаус».