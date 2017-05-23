Правительство выделило 6 млрд рублей на покупку школьных автобусов и машин скорой помощи

Правительство России выделило 6 млрд рублей на покупку школьных автобусов и машин скорой помощи для регионов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина РФ.

В постановлении говорится, что часть денег пойдет на закупку около 1,5 тыс школьных автобусов, а другая часть — на закупку не менее 1 тыс автомобилей скорой медицинской помощи.

- В соответствии с планом действий в отдельных отраслях экономики в 2017 году, Минпромторгу России из резервного фонда Правительства выделяются средства в общем размере 6 млрд рублей, - говорится в тексте документа.