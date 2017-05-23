В Татарстане осудили бывшего учителя кадетской школы, который бил учеников

Сегодня в Зеленодольском районе Татарстана осудили бывшего воспитателя Васильевской кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Николая Волостнова» Олега Анемподистова, которого признали виновным в жестоком обращении с ученикам. Об этом сообщает пресс-служба Казанского правозащитного центра.

В 2015-2016 годах во время занятий Олег Анемподистов ударил трех шестиклассников рукой по затылку, кулаком в живот, карандашом по голове и коленом по ягодицам. Также он называл их "дураками" и "дебилами", "унижая их человеческое достоинство".

В итоге его признали виновным в совершении преступления по статье "неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации, если оно соединено с жестоким обращением", его осудили на 1 год исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Кроме того, ему запрещено работать в образовательных учреждениях в течение трех лет.

Свою вину осужденный так и не признал, по его словам, если он и трогал детей, то только чтобы привлечь их внимание.