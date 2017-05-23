Под Казанью на трое суток арестовали фермера, у которого осенью расстреляли свиней

Сегодня суд в Верхнеуслонском районе РТ арестовал на трое суток советника главы Минсельхоза РТ и фермера Мурата Сиразина, такое решение было принято из-за отказа Сиразина выплачивать штраф в 10 тысяч рублей, наложенный на него в марте. Об этом сообщает "Татар Информ".

Утром приставы пришли к фермеру и доставили его в суд, где его осудили на трое суток ареста по статье "Уклонение от исполнения административного наказания". Отметим, что максимальный срок ареста по этой статье - до 15 суток.

Напомним, прошлой осенью у фермера расстреляли четырех свиней редкой породы, после этого было возбуждено дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, повлекшее причинение значительного ущерба", однако о поимке виновного не сообщалось.