Исполком Казани отказал в согласовании акций в поддержку Навального

Мэрия Казани в мае не согласовала три пикета и автопробег, которые планировали провести сторонники оппозиционера Алексея Навального, об этом сообщил юрист казанского штаба активиста Азат Габдульвалеев, передает "Коммерсант-Казань".

Чиновники, по его словам, требовали привести уведомления в соответствие новой редакции регионального закона о публичных мероприятиях, которая обязует указывать "точную формулировку предполагаемого к обсуждению вопроса".

Он считает, что чиновники "устроили саботаж", поскольку цель мероприятия была указана - "свободное выражение и формирование мнения о коррупции РФ, популяризация общественной деятельности основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, подготовка к сбору подписей для поддержки выдвижения Алексея Навального кандидатом на выборы президента России".

Отказ в согласовании акции юрист будет оспаривать в суде.

Напомним, в Казани 26 марта прошел несанкционированный митинг сторонников Навального. На него пришли около 2 тысяч человек.