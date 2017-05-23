В Казани мужчине проломили голову из-за денег, которые он накопил на подарок сыну

В Казани в гараже на улице Хлебозаводская 60-летнему мужчине проломил голову его знакомый из-за денег, которые он накопил на покупку автомобиля для своего сына, подробности этого происшествия рассказали сегодня в пресс-службе Следственного комитета РТ.

По данным правоохранительных органов, вечером 20 мая 53-летний Ринат Ахунов вместе с 60-летним выпивали в одном из гаражей. В какой-то момент старший мужчина рассказал, что у него с собой есть крупная сумма денег, которую он накопил на покупку сыну автомобиля.

- После этого Ахунов нанес мужчине не менее четырех ударов неустановленным предметом по голове и похитив денежные средства он скрылся. Раненого мужчину обнаружил охранник гаражного кооператива. Будучи доставлен в больницу, 22 мая он скончался в результате перелома основания черепа, - сообщили в СК.

Часть похищенных денег - 83 тысячи рублей - подозреваемый спрятал у себя дома, а еще 23 тысячи рублей в гараже неподалеку от места убийства.

Свою вину подозреваемый не признал. Сейчас он арестован, продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье "убийство" и "разбой".