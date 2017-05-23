В Татарстане после ремонта открыли движение по мосту через Волгу на 777 км

В Татарстане рабочие завершили ремонт моста через Волгу на 777-м километре дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир - Нижний Новгород – Казань – Уфа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

- Осталось нанести горизонтальную разметку проезжей части, отремонтировать элементы подмостового пространства и тротуары на подходах к мосту, - сообщил заместитель начальника ФКУ « Волго-Вятскуправтодор» Азат Гатауллин.

Так, по словам Гатауллина, при проведении этих работ движение на этом участке перекрываться не будет.

- Полностью работы будут завершены к 30 сентября текущего года, - добавил он.

Напомним, ремонт дорог на этом участке был начат в апреле прошлого года. Длина мостового перехода составляет 1036 м., ширина проезжей части – 21 м., с двух сторон моста имеются тротуары по 1,5 м.