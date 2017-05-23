В парке Тысячелетия школьники пили алкоголь, но Последний звонок прошел без ЧП

Последний звонок для выпускников Казани прошел без происшествий. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил начальник отделения по связям со СМИ УМВД Казани Рашид Хамидуллин.

- В период проведения мероприятий выпускников сопровождали инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые отделов полиции. Благодаря предпринятым мерам безопасности никаких нарушений общественного порядка не было, - сообщили в ведомстве.

Однако, гуляя накануне в парке Тысячелетия, корреспондент портала ProKazan заметил школьников, которые распивали алкоголь.

Напомним, вчера, 23 мая, на Кремлевской набережной прозвучал Последний звонок для 5313 выпускников школ Казани.