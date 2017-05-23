В столице Франции презентовали туристический потенциал Казани

Сегодня, 24 мая, в Российском культурном центре в Париже презентовали туристический потенциал Казани — рассказали об истории Казани, его достопримечательностях, национальных особенностях и культурных традициях. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

- В Европе и во Франции в частности есть определенный дефицит туристических знаний о городах России. Приятно, что для презентации выбран именно такой российский город, как Казань. Французов в Казани привлекает природа и архитектура, сочетание культурных традиций и религий, - отметил советник по культуре российского посольства во Франции Александр Андриянов.

Так, в ходе презентации французским туроператорам рассказали об острове-граде Свияжск, древнем Болгаре, а также о гастрономических фестивалях, проходящих в Казани, и других проектах.

Презентация была дополнена развлекательной программой с выступлениями артистов в национальных нарядах, а также дегустацией национальных блюд.

Напомним, 25 мая на Марсовом поле Парижа состоится Сабантуй. На празднике зрителей ждет обширная развлекательная программа, которая стартует в 10 утра и продлится до самого вечера.