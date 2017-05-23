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Рэпер Влади рассказал, как в Казани подрался с «очень высокопоставленным татарином»

Рэпер Влади рассказал, как в Казани подрался с "очень высокопоставленным татарином"
16+
Фото: скриншот видео
Инцидент случился после клубного концерта группы "Каста" в 2010 или в 2011 году

Рэпер Влади из популярной группы "Каста" рассказал в интервью блогеру Юрию Дудю, как после клубного концерта в Казани в 2010 или в 2011 году подрался с "очень высокопоставленным татарином", видеозапись была опубликована накануне (ссылка - с 24:15, 18+).

- Я слышал, вы как-то выступали в Казани и там случилась п..... с каким-то очень высокопоставленным татарином?

- Это классическая ситуация, когда мажоры ведут себя совершенно не пойми как... Бухие... Это малолетки по сути были... Со второго этажа на сцену прилетела бутылка шампанского, мы увидели этих людей, запомнили. Потом на выходе мы их увидели, перепалка, а потом они приехали к нам в гостиницу, че-то качать там, по-борзому... Мы начали с ними драться, ушатали, уехали в аэропорт. Нам потом через год передавали извинения, - рассказал музыкант.

Кстати

Группа "Каста" была создана в 1997 году. В ее состав входят рэперы под псевдонимами Влади, Шым, Хамиль и Змей.

Денис Зарипов, 24.05.2017, 10:59
Тэги: Искусство
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Комментарии

Jules Winnfield24 мая 2017, 11:23
Кто все эти люди?
0
9
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Горожанин24 мая 2017, 11:28
о@ительная история
0
8
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Горожанин24 мая 2017, 11:41
Самих наверное ушатали так, что рванули в аэропорт, а потом еще и в другом городе выцепили...
1
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Горожанин24 мая 2017, 11:50
В ответ на комментарий пользователя Jules Winnfield
Кто все эти люди?
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Один там змей кароч, остальные вроде люди
0
0
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Горожанин24 мая 2017, 11:52
Ночные клубы -место , куда люди , которым нечего вспомнить , приходят , что бы забыться .
0
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Горожанин24 мая 2017, 11:54
В ответ на комментарий пользователя Jules Winnfield
Кто все эти люди?
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Ну вы что? Это ж культовая рэп группа!)
0
0
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Горожане24 мая 2017, 11:55
В очередной раз казанцы подтвердили, что они невоспитанные, очень грубые жители с аульно-провинциальным менталитетом, высокой агрессией и низким уровнем культуры.
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