Рэпер Влади рассказал, как в Казани подрался с «очень высокопоставленным татарином»

Инцидент случился после клубного концерта группы "Каста" в 2010 или в 2011 году

Рэпер Влади из популярной группы "Каста" рассказал в интервью блогеру Юрию Дудю, как после клубного концерта в Казани в 2010 или в 2011 году подрался с "очень высокопоставленным татарином", видеозапись была опубликована накануне (ссылка - с 24:15, 18+).

- Я слышал, вы как-то выступали в Казани и там случилась п..... с каким-то очень высокопоставленным татарином?

- Это классическая ситуация, когда мажоры ведут себя совершенно не пойми как... Бухие... Это малолетки по сути были... Со второго этажа на сцену прилетела бутылка шампанского, мы увидели этих людей, запомнили. Потом на выходе мы их увидели, перепалка, а потом они приехали к нам в гостиницу, че-то качать там, по-борзому... Мы начали с ними драться, ушатали, уехали в аэропорт. Нам потом через год передавали извинения, - рассказал музыкант.

Кстати



Группа "Каста" была создана в 1997 году. В ее состав входят рэперы под псевдонимами Влади, Шым, Хамиль и Змей.