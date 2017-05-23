«Метроэлектротранс» купит 15 троллейбусов, а Исполком Казани - махровые призы победителям

Портал ProKazan.ru изучил сайт госзакупок и выбрал самые интересные тендеры недели

К осени в Казани появятся 15 новых троллейбусов

МУП "Метроэлектротранс" разместил тендер на поставку 15 троллейбусов. На эти цели из бюджета предприятия выделят 103,5 млн рублей.

Марка троллейбусов в проекте контракта не указана. Каждый троллейбус должен вмещать 100 пассажиров. Срок службы - 20 лет. Первая партия из 5 машин должна быть поставлена до 1 ноября, вторая - до 30 ноября 2017 года.

1,2 млн выделят на антитеррористическую пропаганду

Агентство "Татмедиа" разместило тендер на съемку одного документального фильма и двух коротких видеороликов, направленных на противодействие идеологии терроризма и экстремизма в Татарстане.

При производстве фильма должны быть использованы архивные материалы российских спецслужб. Например, кадры следственных и оперативно-розыскных мероприятий, контртеррористических операций, обысков и задержаний экстремистско-террористических групп в России за 2000-2017 годы. А также интервью с людьми, осужденными за терроризм.

Ролики разместят в Интернете до 15 ноября 2017 года. В основном в 100 пабликах в соцсетях.

В Казани закупят махровые призы победителям

Комитет физической культуры и спорта Исполкома Казани разместил тендер на поставку махровых полотенец, которыми будут награждать победителей соревнования. На 98 тысяч рублей (они нашлись в бюджете города) закупят 347 полотенец, на которых желтыми нитками будет вышито слово "Казань".

Стоимость одного махрового приза - 283 рубля.

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