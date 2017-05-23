Активисты Казани предложили властям «агрессивно» вводить раздельный сбор мусора

По их мнению, надо вводить штрафы по аналогии с ПДД

Раздельный сбор мусора надо вводить агрессивно. С таким предложением накануне выступили представители общественного движения «За внедрение системы раздельного сбора мусора» Гузель Халилова и Гульназ Смирнова.

- Надо действовать агрессивно, а не так, чтобы людей по головке гладить, воспитывать и уговаривать. Надо вводить штрафы по аналогии с ПДД, - заявили они в ходе заседания у заместителя руководителя Исполкома Казани.

В свою очередь представители исполкома отметили, что до конца года в Казани появится 60 специальных контейнеров, так называемые «Экобоксы». В них можно будет складывать опасные бытовые и промышленные отходы 1-4 класса опасности, в том числе ртутьсодержащие лампы и градусники, а также батарейки.

Отметим, что сейчас в Казани во дворах установлены 600 контейнеров для сбора полиэтиленовых бутылок. Также в городе действует более 30 пунктов приема вторсырья у населения.

- Город заинтересован в том, чтобы как можно большая доля мусора шла на дальнейшую переработку, чтобы развивалась система его раздельного сбора, и мы готовы участвовать в этом процессе вместе с бизнесом и жителями города, - отметил председатель Комитета ЖКХ при исполкоме города Искандер Гиниятуллин.